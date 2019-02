De moeder van Louise is al vijf maanden spoorloos: ‘Mam is voor mij nog niet dood’

Elon Musk brengt bliksembe­zoek aan Te­sla-bolwerken Tilburg en Amsterdam

16:59 Tesla-baas en ondernemer Elon Musk is vandaag even in Nederland. Hij bezoekt Tilburg en Amsterdam. Musk is in Europa om de introductie van de nieuwe Tesla Model 3 in de gaten te houden. Zaterdagavond vliegt hij door naar de Noorse hoofdstad Oslo.