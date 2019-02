De monarchie kritiekloos toejuichen is best lastig

Nicolette (48) kreeg bijna een boom op haar hoofd in het ziekenhuis

31 januari Het is een klein wonder dat er bij het omvallen van een vier meter hoge kunstboom in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp geen slachtoffers zijn gevallen. Dat blijkt uit het relaas van Nicolette van Cronenburg, die zelf net op tijd kon wegduiken. ‘Ik zag die boom ineens op me afkomen. De schrik slaat je om het hart.’