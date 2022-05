De moordenaar van Els Borst blijft nog minimaal twee jaar in tbs: ‘Behandeling nog lang niet klaar’

UpdateDat zielige hoopje mensen dat totale onzin zat uit te kramen. Toen Bart van U., moordenaar van oud-minister Els Borst en zijn eigen zus Loïs, ooit voor het eerst voor de rechter verscheen, leek hij totaal de weg kwijt, ontoerekeningsvatbaar. Toch kreeg hij uiteindelijk acht jaar cel en tbs. In dat laatste regime zit hij nu twee jaar en moest de rechter vandaag besluiten of daar minimaal twee jaar bij zou komen. De rechtbank besloot daar net toe: ‘De behandeling is nog lang niet klaar'.

Bart van U. was er zelf bij. Hij ziet er veel verzorgder uit dan jaren geleden. In zwart pak zat hij voor de rechter. Kort geknipt haar. Geen baard meer. Met hetzelfde zachte stemmetje als destijds. Hij deed zijn best niks verkeerds te zeggen. Probeerde de rechter aan de kijken, maar boog vaak het hoofd.

,,Hoe gaat het met u?”, vroeg de rechter. ,,Ik weet niet eigenlijk...”, zei Bart. Hij gaf rustig en voorzichtig antwoord. Er lijkt beter met hem te praten dan tijdens de rechtszaken van toen, toen hij zichzelf veelal verloor in wartaal. De deskundigen zeggen dat hij heel erg streng is voor zichzelf en worstelt met alles wat er is gebeurd. ,,U houdt niet van complimenten, begreep ik”, zei de rechter tegen Bart van U. Hij glimlachte haast verlegen. ,,Nee...”

Van U zei dat hij ‘geen recht had’ om vervroegd uit de gevangenis te worden overgeplaatst naar de tbs-behandeling. Hij weet ook niet of de EMDR-therapie (traumaverwerking) die hij krijgt, wel gaat helpen. De rechter las in de rapporten dat Bart nog steeds psychoses heeft, maar dat hij ongelooflijk zijn best doet om alles te doen wat nodig is.

De rechter las ook voor dat het ‘zeker nog langer dan een jaar gaat duren’ voordat kan worden gestart met begeleid verlof. ,,De kans op herhaling van ellende is groot, als er geen tbs is”, aldus de rechter, voorlezend uit de rapportages. Vaak is de spanning bij Bart van U. groot. Toch leeft het idee, bij hem en zijn begeleiders, dat het ooit goed gaat komen met hem.

‘Heldere momenten’

Van U. stak in februari 2014 Els Borst (81) dood bij haar huis in Bilthoven. Bijna een jaar later stak hij in Rotterdam tijdens een ruzie zijn zus Lois dood, ook met tientallen messteken. Van U. woonde in een pand met zijn zus.

Over zijn straf is altijd veel discussie geweest. Van U. werd in 2016 tot ‘alleen’ tbs veroordeeld, omdat hij geheel ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest. In hoger beroep kreeg hij een jaar later alsnog 8 jaar cel en tbs, omdat hij ook ‘heldere momenten’ zou hebben gehad. Dit tot grote opluchting van zijn familie die doodsbang was geworden voor hem. Van U. - die toen al twee jaar vastzat - moest dus eerst ruim vijf jaar cel uitzitten (twee derde van de straf) voordat hij echt in behandeling kon in een tbs-kliniek.

De familie van Van U. was er ook bij vandaag in de rechtbank Rotterdam. Er is wel contact tussen Bart en een deel van familie. Anderen willen dat juist niet. De familie was zichtbaar geëmotioneerd. De moeder van Bart mocht iets zeggen, maar ‘ze wacht daar liever even mee'. De nabestaanden van Els Borst waren er niet.

‘Bart van U. kreeg goddelijke opdracht’

De schizofrene Van U. gold als destijds zeer ernstig geestesziek. Hij zei dat hij de ‘goddelijke opdracht had gekregen om degene die verantwoordelijk was voor het euthanasiebeleid te doden’. Els Borst dus. Van U. vermoordde zijn zus Loïs naar eigen zeggen omdat zij hem pestte en ‘hem tot zelfmoord wilde drijven.’

