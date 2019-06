De negen voordelen van opa en oma als oppas

Festival­gan­ger Jeroen gered door hoogzwange­re: ‘Ik was vijf minuten dood’

11:40 ,,Maar kan ik nog wel naar Pinkpop?” Zo’n vraag verwacht een arts bij iemand die zijn been heeft gebroken, niet bij iemand die eerder op de dag een hartstilstand heeft gehad. Maar Jeroen Hofmans (46) voelt zich wonder boven wonder springlevend. Afgelopen weekend, tijdens het metalfestival FortaRock in Nijmegen, stopte zijn hart met kloppen. ,,Ik ben eigenlijk vijf minuten dood geweest, maar een hoogzwangere vrouw heeft mijn leven gered.”