De Ochtend Show to go: over hittegolven, TikTokker Sara Dol en nep-smsjes

Naomi Nolte van het Rode Kruis Nederland, André Vermeulen van de Fraudehelpdesk en TikTokker Sara Dol zijn vrijdagochtend te gast in De Ochtend Show to go. Presentatoren zijn Yora Rienstra en Roel Maalderink.

Het CBS presenteert vrijdag de sterftecijfers van de week waarin er een hittegolf was in ons land. Naomi Nolte van het Rode Kruis duidt deze cijfers en vertelt over de werking van het hitteplan. Ook vertelt zij over de risico’s van hitte voor ouderen.

André Vermeulen van de Fraudehelpdesk is te gast over oplichting door middel van sms’jes. Duizenden Nederlanders zijn namelijk opgelicht met een nep-sms van een incassobureau. Uit cijfers blijkt dat deze vorm van oplichting dit jaar fors is gestegen. Vermeulen legt uit hoe deze stijging te verklaren is en wat je kunt doen tegen fraude via de telefoon.

De derde gast van deze uitzending is Sara Dol. Zij is bij The Best Social Awards verkozen tot Beste Tiktokker van Nederland. TikTok is één van de meest gedownloade apps van het moment waarin je liedjes kunt playbacken, grappen kunt uithalen, kunt dansen op snelle muziek of een meme kunt maken. Hoe is zij zo groot daarin geworden en hoe kun je een goed TikTok-filmpje maken?

