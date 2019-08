De Ochtend Show to go: over onrust in de zorg, een ter dood veroordeelde in de VS en RUMAG

Video Vluchtelin­ge ontmoet na 24 jaar eindelijk Nederlan­der die haar kinder­fiets­je gaf: ‘Het mooiste cadeau’

22:13 Toen Mevan Babakar (29) op het vliegtuig stapte naar Irak voor een zoektocht naar haar roots en in het spoor van de vluchtroute van haar ouders, had ze nooit verwacht dat ze in zo’n achtbaan terecht zou komen. Vandaag kon ze de man die haar in het Asiel Opvang Centrum in Zwolle in de jaren 90 een rood fietsje cadeau deed, in de ogen kijken.