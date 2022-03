De onbezorgde voorjaarsdag die veranderde in een nachtmerrie: hoe Utrecht de tramaanslag herdenkt

Parochia­nen in Geerdijk woest: zij moesten tekorten van kerk ophoesten, terwijl Henri (78) er gratis mocht wonen

Hij woont al zeven jaar gratis in de pastoriewoning. Maar Henri Ossenvoort is inmiddels persona non grata in het Twentse Geerdijk. Parochianen zijn woest: zij moesten de tekorten van de kerk ophoesten, terwijl Ossevoort er gratis mocht wonen. De Willibrorduskerk liep daardoor 103.000 euro mis.

17:00