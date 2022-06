De opruiboer krijgt van de autoriteiten wel opvallend veel ruimte om actie te voeren

Als we radicale opruiboer Mark van den Oever van Farmers Defence Force – die, als je de beste man hoort praten niet overkomt alsof hij ze alle vierentwintig in de krat heeft – moeten geloven, kunnen we ons opmaken voor een week vol felle boerenprotesten. Morgen wordt in de Tweede Kamer gestemd over de stikstofplannen, maar Van den Oever roept zijn achterban op om niet te wachten op ‘de dag des doods’ maar de beuk erin te gooien. ‘Jullie weten wat er te doen staat’, zegt Van den Oever in zijn vlog op samenzwerende toon tegen zijn achterban. Ik kan me er inderdaad iets bij voorstellen. En dat is geen fraai beeld.