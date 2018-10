De opruimploeg van ‘narcostaat Nederland’

Dodelijk drama Chinees restaurant: ‘Mijn vader liep met meneer naar buiten’

9:15 De man die gisteravond om het leven kwam bij een auto-ongeluk na een mogelijke overval op een Chinees restaurant in Hoogeveen was de eigenaar van de zaak. Dat bevestigt de zoon van het slachtoffer (45) tegenover deze krant. ,,Het enige dat wij weten is dat mijn vader met een meneer naar buiten liep,” klinkt het met horten en stoten.