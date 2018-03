De Persgroep ziet af van kort geding tegen nepnieuwsbureau EU

De Persgroep ziet af van een kort geding tegen de Europese commissie wegens nepnieuws, nu die heeft bakzeil heeft gehaald in een zaak tegen De Gelderlander . Een artikel met de maker van de Bukraket, dat op de website van de regionale krant heeft gestaan, is onterecht aangemerkt als nepnieuws, gaf EUvsDisinfo onlangs toe .

‘Het doet eisers deugd dat de EU alsnog tot inkeer is gekomen, maar geconstateerd moet worden dat de EU zich een slechte verliezer toont’, aldus de Persgroep in een brief aan de rechtbank.

De uitgever spande het kort geding aan nadat EUvsDisinfo een bericht van De Gelderlander had bestempeld als nepnieuws. In het gewraakte bericht wordt de reactie van de fabrikant van Bukraketten vermeld, op de dag van de presentatie van het onderzoek naar de crash van vlucht MH17. De fabrikant wijst erop dat de raket is afgeschoten vanaf Oekraïens grondgebied. Een juiste weergave van wat is gezegd. Toch bestempelde een speciale taskforce van de EU het bericht als nepnieuws.



De zaak werd aangespannen samen met The Post Online (TPO), journalist Chris Aalberts en Geenstijl. Ook zij waren door het EU-bureau beticht van nepnieuws.

'Teleurstellend'

Het kort geding is nu van de baan. 'De EU heeft als gevolg van de dreiging met dit kort geding – hoewel rijkelijk laat – uiteindelijk die fout heeft toegegeven.' Volgens De Persgroep willen de partijen de rechtbank niet onnodig belasten en de EU geen publiek geld laten besteden aan de rechtsgang.

'De kern van de zaak is dat de EU met haar valse fake news beschuldigingen het grondrecht op vrijheid van meningsuiting van de media heeft geschonden. Hoewel eisers graag een oordeel van uw rechtbank hadden verkregen over de non-communicatieve en onsportieve proceshouding van de EU, is dat het eisers niet waard om nog meer publiek geld en de kostbare tijd van uw rechtbank aan te verspillen.'

EUvsDisinfo