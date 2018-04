De praatpaal wordt een laadpaal

Heerlijk warm lenteweer brengt onweer en hagel

12:41 De lente in Nederland begint al flink op stoom te komen, maar zet later vandaag ietwat onstuimig voet aan de grond. Qua temperatuur leven we flink boven onze stand, maar de de weerdeskundigen verwachten vanavond wel regen, hagel en onweersbuien. Code geel ligt op de loer.