De (sjoemel)sigaret via de rechter verbieden is echt niet ondenkbaar

De slimste mens-win­naar Jasper van Kuijk uit ongenoegen over Dirk-reclame: ‘Niet met mij overlegd’

Cabaretier en De slimste mens-winnaar Jasper van Kuijk (46) is hogelijk verbaasd over een advertentie van supermarktketen Dirk van den Broek, die aan de haal is gegaan met zijn anekdote dat hij de bokaal van de spelquiz meesmokkelde in de bekende rode Dirk-tas. Hij wist er niet van af. De supermarktketen noemt het een ‘stomme zet’.

1 september