De strijd om de beste politiehond ter wereld: discipline of dierenmishandeling?

Moordenaar van Nederland­se militair Raviv van Renssen niet te pakken

9:26 De dader die in 1995 de Nederlandse militair Raviv van Renssen (25) doodde tijdens de val van Srebrenica gaat vrijuit. Het Openbaar Ministerie zag geen mogelijkheid de man op te sporen en te vervolgen, terwijl er in 2002 al wel een naam opdook van een mogelijke verdachte. De zaak is inmiddels verjaard.