De Telegraaf kopt na aanslag: 'Wij zwijgen nooit!'

Ongenees­lijk ziek? Ma­ke-A-Wedding­Wish zorgt voor een onvergete­lij­ke trouwdag

26 juni De stichting Make-A-WeddingWish Nederland vervult de trouwwens van een aanstaand bruidspaar, waarvan een partner of gezinslid levensbedreigend ziek is. ,, Het mooie van zo’n trouwdag is dat je je even kunt richten op het mooie wat je samen hebt.’’