‘De televisieparagnost was altijd een plaaggeest in mijn jeugd’

Het vergeten leven Vijftien jaar na moord Theo van Gogh: zo is het nu met Mohammed B.

6:00 Mohammed B. vermoordde vandaag exact 15 jaar geleden Theo van Gogh. Sinds die ene dag slijt hij in stilte zijn dagen, deels achter een laptop, altijd in een extra bewaakte gevangenis, waar hij een levenslange straf uitzit. Dit is het vergeten leven van Mohammed B.