De temperatuur stijgt en daar krijgen we een vervelende tijgermug voor terug

Bioloog Arnold van Vliet houdt ervan gewone mensen te betrekken bij zijn onderzoeken aan de Wageningen Universiteit. Hij vraagt ze bijvoorbeeld waarnemingen in te sturen van het eerste bloeiende sneeuwklokje of van de eerste citroenvlinder die door de tuin vliegt. Zo kan hij vaststellen dat door klimaatverandering het groeiseizoen steeds vroeger begint. Op zijn website Tekenradar.nl kunnen mensen tekenbeten melden. Zo kwam Van Vliet erachter dat een derde van alle tekenbeten wordt opgelopen in de eigen achtertuin, zelfs in hartje Utrecht of Arnhem. Al die waarnemingen van gewone mensen helpen Van Vliet bij zijn grotere doel: draagvlak voor natuur.