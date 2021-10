De tijd dat techbedrijven kunnen doen wat ze willen moet voorbij zijn

COC roept nieuwe kabinet op om lhb­ti-rech­ten vast te leggen in regeerak­koord

2:17 De lhbti-rechten, die eerder zijn vastgelegd in COC’s Regenboog Stembusakkoord, moeten een plek krijgen in het regeerakkoord. Dat schrijven COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) op Internationale Coming Out Dag in een brief aan VVD, D66, CDA, ChristenUnie en de informateurs.