De tv-week van Angela de Jong en Victor Schildkamp over de bioscoopmoorden in De Ochtend Show to go

Victor Schildkamp komt ons bijpraten over de verdachte van de bioscoopmoorden die morgen voor de rechter verschijnt. Ergün S. zou vorig jaar in Groningen een schoonmakersechtpaar in een Pathé-bioscoop hebben vermoord.



Angela de Jong komt vertellen wat haar opviel de afgelopen week op tv en waar ze naar uitkijkt dit weekend. We bellen met Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden over de finale aanstaande zondag en skypen met presentator Renze Klamer over zijn nieuwe latenighttalkshow Laat op Vrijdag.



Het KNMI voorspelt dit weekend een hevige storm die zelfs al een naam heeft gekregen. Storm Ciara komt vanuit Groot-Brittannië aan land met zware windstoten van 100 kilometer per uur en windkracht 9 aan de kust. Voor de gemiddelde Nederlander een reden om thuis te blijven, maar voor de organisatie van de zesde editie van het Eneco NK Tegenwindfietsen gaan zondag alle seinen op groen. We spreken met de organisator van het evenement, Robrecht Stoekenbroek.



Verslaggever Bob van Huët schuift aan om te vertellen over de grote Z-bijlage van dit weekend waarin wordt ingezoomd op de hongerwinter. Het AD ontving driehonderd brieven van overlevenden over hun herinneringen aan deze oorlogsperiode.



De provincie Zeeland vergadert morgen over de twijfels bij het kabinet over de toegezegde verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Defensie vreest een leegloop, omdat mariniers niet zouden willen verhuizen. PZC-verslaggever Ernst Jan Rozendaal praat ons live bij vanuit het provinciehuis.