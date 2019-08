De twee wietplanten van Jan (73) moeten weg: ‘Een ramp voor mijn zieke vrouw’

Normale wietolie helpt niet bij Jannie. ,,We kunnen wietolie kopen, maar dat helpt bij mij niet en het is duur. Die wietolie is ook chemisch bewerkt”, zegt Jannie. In Nederland is het verboden om wietplanten te hebben. ,,Er is een gedoogbeleid waarbij ook vijf of minder planten verwijderd worden, maar er is dan geen sprake van strafrechtelijke vervolging”, vertelt politiewoordvoerder Henk Kremer.



Jan en Jannie hebben gesproken met Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder. ,,Ik kan mij goed verplaatsen in de beweegredenen van hun om deze planten te hebben”, zegt Bilder. ,,Ik ben niet zo gelukkig met wat er gaande is. Dit is een zaak van de politie en ik kan niets voor ze betekenen. In Nederland hebben we een lastig beleid omtrent wiet.”