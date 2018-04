De tweeling én de drieling hebben nu hun eigen dag

Neergescho­ten 34-jarige man uit Geleen bezweken aan verwondin­gen

22 april Een 34-jarige man die vanochtend in Geleen door een schietpartij op de Rijksweg Zuid gewond raakte, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Een vrouw die ook gewond raakte bij het schietincident, heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.