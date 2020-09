De uitspraken van Akwasi? Hypocriete bullshit

Nando heeft down, nou én, hij heeft mooi wel een hoofdrol in de nieuwe Kameleon-film

13:30 Nando Liebregts (25) uit Boxtel heeft een van de hoofdrollen in de nieuwe Kameleon-film. Hij heeft ook het syndroom van Down. ,,Nou én.” Hij kijkt naar wat hij kan en dat is genoeg. Een vriendin, check, een eigen huisje, check. En acteur worden, check.