De vaccinatieteller: zo gaat het in Nederland met vaccineren

de Rijksoverheid Antwoord op veelgestel­de vragen over bijwerkin­gen van coronavac­cins

Er wordt in Nederland volop gevaccineerd tegen corona. Toch zijn er nog vragen over de vaccinatie. Hoe goed werken de vaccins? En welke bijwerkingen kan ik verwachten? We spraken met twee experts over de bijwerkingen van coronavaccinatie. In dit artikel lees je er alles over.