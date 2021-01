De vaccins komen, maar nét te laat

Het aantal coronabesmettingen is gezakt tot het laagste punt sinds 1 december, maar ondertussen worden de rampscenario’s steeds heftiger. Het Outbreak Management Team (OMT) vreest voor een nieuwe golf in maart. IC-arts Diederik Gommers waarschuwde dit weekend dat Nederland mogelijk zelfs tot de zomer in lockdown zal moeten. De Britse variant van het coronavirus lijkt 30 procent besmettelijker. Dat kan - als je doorrekent - over drie maanden zomaar vijf tot zes keer meer besmettingen opleveren. Oftewel: nu 5000 per dag, dan richting de 30.000. Het zal de ziekenhuiszorg verpletteren. Dan is het half april.