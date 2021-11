De vader van Daphne veranderde steeds meer: ‘Je denkt niet aan dementie, hij was begin 60’

Het begon voor de familie Smit allemaal zes jaar geleden met de diagnose dementie die vader Wim kreeg. Maar eigenlijk waren er al eerder dingen ‘niet pluis’, zegt Daphne. „Een paar jaar ervoor begon mijn vader te veranderen. Hij praatte steeds minder, werd vergeetachtiger en werd heel boos toen hij mijn moeder kwijt was geraakt in een museum. In het begin denk je niet aan dementie, zeker niet omdat hij nog maar begin zestig was. Het duurde enkele jaren voordat we echt wisten wat er aan de hand was. Kort na de diagnose zijn we als gezin om de tafel gaan zitten. Nee, er was niet echt een plan, dat kan ook bijna niet want dingen blijven veranderen. Iemand wordt zieker waardoor je constant moet bijstellen. Ik vond mezelf in het begin ook helemaal geen mantelzorger, dat word je zonder dat je het door hebt.”