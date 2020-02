De vaginale bevalling moet niet het ideaal zijn

Zo nu en dan moet de knuppel in het hoederhok gegooid worden. En dus stelde aankomend hoogleraar gynaecologie Bas Veersema afgelopen weekend in de Volkskrant dat we in Nederland af moeten van het automatisme van de vaginale bevalling.



Sinds wij vrouwen op twee benen zijn gaan lopen, is ons bekken smaller geworden, en gekanteld. Daarnaast zijn in de loop van de jaren babyhoofdjes steeds groter geworden. Kortom: het is passen en meten daaronder, en als je als vrouw daar tijdens de bevalling al geen fysiek of psychisch letsel aan overhoudt, dan verzakt je hele onderkant wel rond de tijd dat je in de overgang zit.



Als er meer onderzoek gedaan zou worden naar de fysieke kenmerken van de moeder, kan een arts beter inschatten of een vaginale bevalling haalbaar is, of dat er beter voor een keizersnede gekozen kan worden.