De Veertigers: hoe vier je kerst met je vader als je weet dat het voor het laatst is?

Zo moet Wytske jaarlijks gedichten schrijven voor de Franse kant van de familie, verandert Jets huis met Kerstmis in een soort herberg, kijkt Manuel met de feestdagen naar de lelijke versiering van de buurman en krijgt Sander zijn vader en moeder op bezoek. Wanneer neem je de rol over van je ouders om iedereen bij je langs te laten komen, of maak je nieuwe tradities met je eigen gezin? En hoe werkt het als je ouders gescheiden zijn? En voor Jet worden het hele speciale feestdagen, aangezien het de laatste keer wordt dat haar vader erbij zal zijn.



Dat alles in deze extra aflevering van De Veertigers. En er is meer goed nieuws, want op 13 februari begint seizoen 2 van deze podcast. Tien weken achter elkaar verschijnt er op zaterdag een nieuwe aflevering met nog veel meer verhalen van Manuel Venderbos, Wytske Kenemans, Jet Sol en Sander de Heer. De eerste week zijn de afleveringen exclusief te beluisteren op onze site, een week later verschijnen ze ook op Spotify, Apple Podcast en andere podcastplatforms.