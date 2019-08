De vernieuwde Stint mag nog niet de weg op, goedkeuring blijft uit

De vernieuwde Stint mag voorlopig niet de weg op. De nieuwe versie van de in Putten geproduceerde elektrische bolderkar heeft nog geen goedkeuring van de RDW en het ministerie, melden beide instanties aan de Stentor . Het streven om de Stint bij aanvang van het nieuwe schooljaar weer in gebruik te nemen, is mislukt.

Dat is een flinke streep door de rekening voor honderden kinderopvangorganisaties. Die hoopten het nieuwe schooljaar weer te beschikken over de vernieuwde bolderkar. Nu dat niet lukt, moeten ze toch weer alternatief vervoer regelen, zoals busjes en taxi’s. ,,Het is jammer dat het nieuwe schooljaar niet gehaald is, veel kinderdagverblijven hadden dat wel gehoopt’’, zegt woordvoerder René Loman van Brancheorganisatie Kinderopvang tegen de Stentor. ,,Maar we hebben er ook begrip voor dat eerst moet vaststaan dat de nieuwe Stint veilig is voordat deze weer de weg op mag.’’

Vertraging

Eigenaar Edwin Renzen van het Puttense bedrijf Stint Urban Mobility, producent van de bolderkar, baalt van de vertraging. ,,We kunnen nog niet beginnen met het ombouwen van alle Stints. We zitten midden in het proces om goedkeuring te verkrijgen. Pas als er groen licht is, kunnen we aan de slag.’’

Vorig jaar september botste in Oss een trein op een Stint, vier kinderen kwamen om het leven. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond. Kort na het drama haalde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de elektrische bolderkar van de weg. Uit onderzoek van TNO bleek dat de Stint onveilig was.

Verbeterde versie

Achter de schermen heeft Renzen het afgelopen half jaar met zijn team gewerkt aan een verbeterde versie van de Stint. In juni heeft de RDW op verzoek van de fabrikant een aantal pre-keuringen gedaan. ,,Daar zijn bevindingen uit gekomen die we hebben teruggekoppeld aan de fabrikant’’, vertelt RDW-woordvoerster Thérèse de Vroomen. ,,Inmiddels hebben we van het ministerie opdracht gekregen de vernieuwde Stint officieel te keuren. Daar zijn we nu mee bezig.’’

Volgens De Vroomen duurt zo’n keuring doorgaans een week of vijf, maar kan het in dit geval vanwege de aangescherpte veiligheidseisen ook wat langer duren. ,,Meer kan ik er nu niet over zeggen. We geven geen info over de voortgang van de testen.’’

Begin mei kwam de Tweede Kamer met nieuwe veiligheidseisen waaraan de Stint moet voldoen. Zo worden er strengere eisen gesteld aan het remsysteem, verlichting, stuur en gordels. De RDW toetst momenteel of de vernieuwde Stint voldoet aan deze aangescherpte eisen en koppelt haar bevindingen terug aan het ministerie. Op basis daarvan besluit de minister of de Stint weer de openbare weg op mag.

Veiligheidseisen

,,Het valt niet te zeggen hoe lang dit proces gaat duren”, weet Ivar Noordenbos, woordvoerder van minister Van Nieuwenhuizen. ,,Het daadwerkelijk keuren door de RDW is begonnen. Daar zitten ook praktijktesten bij, daar gaat echt wel wat tijd overheen. Als de RDW constateert dat de vernieuwde Stint niet aan alle eisen voldoet, dan wordt dat eerst weer besproken met de fabrikant. Die moet ervoor zorgen dat aan alle veiligheidseisen wordt voldaan. Het is maatwerk, want in de nieuwe eisen is veel aandacht voor veiligheid. Dat was een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer.’’

Ondertussen staan er zo’n drieduizend Stints in loodsen in Putten, Nijkerk en Bilthoven te wachten totdat ze opnieuw in elkaar kunnen worden gezet. ,,Alles is gereed om direct te starten zodra we goedkeuring krijgen’’, vertelt Renzen. ,,40 onderdelen van de oude Stint hergebruiken we, zoals het chassis. Zo’n 360 onderdelen zijn nieuw. Feitelijk rolt er straks een compleet nieuwe Stint van de band.’’

Hoewel de herintroductie van de Stint niet zo snel gaat als Renzen had gehoopt, heeft hij er wel vertrouwen in dat er dit jaar nog witte rook komt. ,,Maar op dit moment kunnen we niet anders dan afwachten.’’

De ombouwoperatie gaat 9 miljoen euro kosten, circa 3000 euro per Stint. Eigenaren, vooral kinderopvangorganisaties, draaien volledig op voor de kosten.