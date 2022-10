De verwoestende kracht van sociale media: ‘Indra? Problemen? Dat kind heeft toch alles mee?’

zorgcrisis Zorgen bij specialis­ten over verwaar­loos­de ouderen in ziekenhuis: 'Grote crisis’

Klinisch geriaters zien meer verwaarloosde ouderen op de spoedeisende hulp binnenkomen. Ze zijn niet goed gewassen, hebben onvoldoende gegeten en zijn door blijven lopen met ziektes. ,,Als het niet meer gaat, komen ze bij ons.’’ Ook zien de specialisten de toekomst somber in en betwijfelen ze of de samenleving klaar is voor meer hulpbehoevende ouderen.

1 oktober