De vraag rijst hoe zinnig en gezond het verzetten van de klok nog is

De zomertijd gaat komende zondag in: gaat de klok vooruit of achteruit?

Twee keer per jaar verzetten we de klok. In het najaar een uur achteruit, in het voorjaar een uur vooruit. Wanneer gaat de zomertijd in 2022 in? Waarom gaat de klok eigenlijk een uur vooruit? Wat levert het ons op? En wat doet de rest van de wereld?

24 maart