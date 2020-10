De vrouw van Hans werd ernstig ziek van vaccin: ‘Mijn boodschap is, het kán misgaan’

Toen Hans op deze site las dat veel mensen twijfelen aan het nemen van een coronavaccin, mocht het straks beschikbaar zijn, klom hij in de pen. Hij mailde het verhaal van zijn vrouw Nel. Zij liet zich in 2009 net als miljoenen Nederlanders inenten tegen de Mexicaanse griep. Waar dat virus daarna snel de geschiedenisboeken in ging zonder heel veel schade te hebben aangericht, veranderde het leven van Hans en Nel, ouders van een zoon en dochter en opa en oma van twee kleinkinderen, definitief.