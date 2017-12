De wereld na het touwtje uit de brievenbus

Werk Helden van de horeca

11:00 Ze doen het vuilste werk, zijn de laagsten in rang, delen vaak niet in de fooi en krijgen weinig eer. Toch weten we allemaal: zonder de mannen (en enkele vrouwen) van de spoelkeuken valt de horeca stil. Schrijver en ervaringsdeskundige Ronald Giphart roept 2 december daarom uit tot #DagVanDeAfwasser.