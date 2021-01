De werkmannen in huis droegen geen mondkapjes, toch vroeg ik of ze koffie wilden

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 317. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Hebt u ook zoveel rotzooi in uw gangkast? Ouwe jassen, een doos van de vorige verhuizing, verloren gewaande schoenen. Stof. Helemaal niet erg, tenzij je 'm binnen tien seconden leeg moet ruimen. Werkmannen in huis. Het komt alle jaren voor. Maar nu is het toch anders, met een extra besmettelijke coronavariant, een avondklok, rellen. Alles voelt anders. Ik zat in een meeting omdat ze pas om twaalf uur zouden komen. Maar ze stonden om tien uur voor de deur. Die gangkast moest meteen leeg. En o ja, ze moesten ook in de kruipruimte, waar zat dat luik? Eh, onder die kast, onder die knuffels, achter die step...

Ze droegen geen mondkapjes. Toch vroeg ik of ze koffie wilden. Op de een of andere manier probeer je altijd een vorm van gelijkheid te scheppen die er natuurlijk niet is. Ik mag dan op mijn terrein heer en meester zijn, zij weten toevallig alles over de grond onder mijn voeten. ,,Suiker en melk’’, zei die met de luidste stem.

Er was een dingetje. Er is altijd een dingetje, hè. Ze konden de juiste kabel niet vinden, die een andere onderaannemer gelegd zou moeten hebben. Wat best gek was. Want we hebben tot nog toe vijf brieven gekregen van KPN en haar vele onderaannemers om ons te vertellen dat de kabel zou worden aangelegd, was aangelegd en gisteren belde nog een mevrouw dat ze 'm naar binnen zouden geleiden.

Enfin, ik ging eens buiten kijken. Kabel gevonden? Zij en ik wisten donders goed dat ik ook maar een beetje probeerde mee te lullen. Er was wat miscommunicatie met KPN, zeiden ze. Maar ze hadden gebeld met 'de centrale'. We stonden niet in de boeken daar. Huh, vijf brieven en drie telefonades? Nou ja.

Er kwam er een met de glasvezelkabel heel dicht naar me toe. ,,Kijk'', zei hij, ,,die kabel, daar moet eigenlijk een lichtsignaaltje uitkomen. Is er niet. Ziet u?'' Ik durfde niet achteruit te deinzen. Jaja. Er werd wat omgezet in de centrale. Dan kwam het goed. Daarom gingen ze toch maar boren. Een was binnen, een buiten. Ze schreeuwden naar elkaar via mijn kruipruimte. ,,Zit er geen gasleiding daar?''

,,Nee, man.''

,,Oké, dan ga ik ff voorzichtig boren.''

,,Hé maat, waar ben je nou aan het boren? Ik zie je niet...''

,,Nog niet?''

,,Ja, nu wel.''

,,Heel voorzichtig boren hè...''

