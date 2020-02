De winterdip: bestaat die eigenlijk wel?

Ja, Wim Winthorst was óók chagrijnig toen hij vanmorgen voor de zoveelste keer deze maand in een klam regenpak naar het academisch ziekenhuis in Groningen ploegde. Maar een kwartiertje later was hij weer uitgemopperd. De seizoenen hebben geen vat op zijn humeur. En ook veel minder op het onze dan we denken, concludeert hij na onderzoek.