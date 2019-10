De ziekte van Mas (7) vergiftigde zijn hersenen: metabole ziekten slopen 10.000 gezinnen

Snel na de geboorte bleek al dat Mas geen gewoon kind was. Drinken lukte niet, net als het openen van zijn ogen. Jongetjes zijn vaker lui, kregen we te horen in het ziekenhuis en we werden naar huis gestuurd. We hielden hem in leven door kunstvoeding in zijn mond te spuiten. Steeds kleine hoeveelheden, tot achttien keer per dag.



Mas kon niet huilen, zijn lichaam was slap en hij ontwikkelde zich niet. Na onderzoeken in een ander ziekenhuis volgde de diagnose. Door een defect gen brak hij een bepaald eiwit niet goed af. De ziekte heet non-kethotische hyperglycinemie (NKH) en vergiftigde zijn hersenen. We moesten er rekening mee houden dat onze zoon ernstig gehandicapt zou zijn. Levensverwachting: onbekend. Twee medicijnen zouden de gevolgen enigszins dempen, was de verwachting van de artsen.