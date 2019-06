De zoon van Egbert Jan woont weer thuis: ‘Ik word er niet gelukkig van’

In mijn heg heeft een merelpaar een nest aangelegd. Van Adje (de kat, 17 jaar) heef het gezin niets te vrezen. Ziet ze een vogeltje, dan zakt ze voor de vorm even door haar wrakke pootjes. Daarmee is het ritueel voorbij.



Van vogeltjes word ik sentimenteel, dus ik kijk bewogen toe hoe dappere moeder Merel een kraai wegjaagt. Vader, helemaal in het zwart, brengt hapjes naar het nest, prima rolverdeling.