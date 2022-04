Deadline voor Yesilgöz: snel nieuw voorstel, anders 'politieacties waar Nederlander last van gaat hebben’

De vier grote politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB liggen al maanden overhoop met het kabinet, dat in hun ogen niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor een nieuwe politie-cao. De frustraties binnen de politie lopen hoog op en leidden de afgelopen maanden al tot diverse acties. Het meest aansprekende voorbeeld is het niet-bekeuren van kleine verkeersovertredingen, waardoor het kabinet inmiddels al enkele miljoenen euro’s aan boetegeld is misgelopen.

In Den Haag lijken ze zich er vooralsnog weinig van aan te trekken. ,,Helaas had deze tactiek geen versnellende uitwerking op de besluitvorming binnen het kersverse kabinet”, zegt Maarten Brink, coördinator van de politieacties. ,,Voor nieuwe ministers geldt een inwerktijd van een maand of twee en aan deze ijzeren wet bleken de acties van de bonden niets te kunnen veranderen.”

Gevaarlijk

Het uitblijven van een nieuwe cao is gevaarlijk, zeggen de bonden, omdat de hoge werkdruk en de onderbezetting op de werkvloer ertoe kunnen leiden dat de politie niet overal (meer) aanwezig kan zijn. De komende vier weken gaan de onderhandelaars en beleidsmedewerkers zich nog één keer ‘zeer geconcentreerd’ buigen over alle verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden die afgelopen maanden op tafel zijn gelegd.

Begin volgende maand moet er een duidelijk afsprakenpakket liggen. Dat pakket zal vrijwel meteen door de bonden aan hun leden worden voorgelegd. Als het pakket wordt verworpen, gelden de onderhandelingen als mislukt en is de weg vrij voor stevige cao-acties die vanaf eind mei plaatsvinden. Hierbij moeten Nederlanders denken aan stakingen tijdens concerten, festivals of sportwedstrijden. Het risico bestaat dat die evenementen daardoor niet door kunnen gaan.

Capaciteit in 2025

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz vindt dat de waardering voor de politie deels via de uitkomsten van het cao-overleg moet blijken, zei ze eerder tijdens een debat in de Tweede Kamer. Yeşilgöz stelde ‘bijna dagelijks’ met agenten te spreken. Ze vindt dat de politiek moet erkennen hoe groot de druk op de politie is. ,,Het raakt me als je ziet hoe hard ze werken voor onze veiligheid en hoeveel ellende en bagger ze over zich heen krijgen.” Ze waarschuwde dat de capaciteit van de politie misschien pas in 2025 op orde zal zijn.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: