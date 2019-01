'Debacle' bij ophalen moordverdachte die na arrestatie in rolstoel zit

Familie geliqui­deer­de activist hoopt op meer maatrege­len tegen Iran

17:03 De familie van de in 2017 in Den Haag doodgeschoten Iraanse dissident Ahmad Nissi ‘verwelkomt de sancties’ die Nederland vandaag tegen Iran heeft afgekondigd. Dat Iran betrokken is bij de moord op Nissi ‘choqueert ons, maar is in lijn met onze vermoedens'. Ze hopen nog wel op verdere maatregelen.