December duur? Nee, in september regent het rekeningen

Contributie van de sportclub, schoolgeld, nieuwe winterkleding en dan nog dat creditcardincasso van de vakantie. Bij jonge gezinnen ploft momenteel de ene na de andere rekening op de deurmat. Zij constateren dat de dure decembermaand niets is vergeleken bij september. ‘Ik heb al tegen mijn man gezegd dat we blut zijn.’

Maandag plofte de rekening binnen van de school van zoon Jan (15): 850 euro. ,,Ik moest echt even slikken.” Moeder Martine de Vente weet al langer dat de septembermaand een dure is, maar tóch kwam deze knaller onverwacht. Haar zoon zit in 4 vwo en gaat dit jaar naar het buitenland met school. Kosten: 350 euro. Ook spaart het gezin jaarlijks voor de Romereis die hij later in zijn schoolcarrière gaat maken: 250 euro per keer. En dan zijn er nog wat losse kosten waarvoor de school geld wil zien. ,,Ik zei tegen Jan: zo, dat is een rekening van 850 euro van school. Hij zei alleen: nou ja... Ik dacht: ja, dat snap ik, want jij gaat lekker naar het buitenland.”

Zeker gezinnen met pubers betalen zich blauw in september. Dat weet het gezin De Vente intussen als geen ander. Want ook voor dochter Leonoor (13) wordt het schoolgeld geïncasseerd: 450 euro. En dan zijn er nog de schoolspullen die beide tieners nodig hebben, de fietsen die voor de start van het schooljaar een beurt krijgen bij de fietsenmaker: 100 euro. De voetbalclub die contributie vraagt én de sportkleding die tóch te krap blijkt. ,,Ze krijgen allebei wel kleedgeld, maar wij betalen hun jassen en schoenen, dus daar moeten we ook voor gaan shoppen. We moeten echt op de spaarrekening kijken deze maand. Ik heb al tegen mijn man gezegd dat we blut zijn”, vertelt Martine.

Stichting Leergeld

Dat is echter niet in alle gezinnen een optie. Zij kloppen in groten getale bij Stichting Leergeld aan, die financieel helpt om kinderen mee te laten doen op school en bij de sportclub. Het is deze maand razend druk, merkt directeur Gaby van den Biggelaar. In het hele land stromen de aanvragen voor hulp bij de aanschaf van computers of laptops binnen. ,,Ik had van de week nog een stichting aan de lijn die niet meer wist hoe ze aan computers moest komen voor alle kinderen, zoveel aanvragen zijn er", vertelt Van den Biggelaar.

Lang niet alle ouders zijn voorbereid op zo'n dure maand, zeker niet als een kind net naar de brugklas gaat. ,,In gezinnen waar al veel stress is, komt dat er bij. Ouders schrikken zich een hoedje als hun kind voor het eerst naar de middelbare school gaat", constateert de directeur. Want naast de schoolkosten versturen ook sportclubs hun facturen voor de contributie van dat jaar. ,,We roepen ouders op om al voor de zomervakantie zulke aanvragen te doen, want het gebeurt wel eens dat kinderen niet meer op de training mogen komen omdat de contributie niet is betaald. Dat is natuurlijk schrijnend.”

‘Maak al voor de vakantie een begroting’

Het Nibud, dat gezinnen adviseert over financiën, krijgt in september altijd relatief veel vragen binnen; over de hoge schoolkosten en hoe ouders op hun uitgaven kunnen bezuinigen. ,,We adviseren al voor de zomer om een goede vakantiebegroting te maken, omdat ook de dure septembermaand eraan komt”, zegt woordvoerder Gabriëlla Bettonville.

Want die boemerang van de vakantie-uitgaven komt in veel gezinnen pas in september binnen. Moeder Martine de Vente, die ook de puberwebsite tishiergeenhotel maakt, lacht. ,,Ja, die creditcard wordt deze maand ook nog even geïncasseerd. Voordat we op vakantie gaan, denk ik altijd wel even aan die septembermaand. Maar ja, als je daar bent, doe je toch van alles. Dus nu moeten we betalen hè, het geld is al uitgegeven.”