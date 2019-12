Decemberuitgaven en Dominic Seldis in De Ochtend Show to go

December is niet de meest gunstige maand voor onze portemonnee. Door Sinterklaas en kerst geven we soms meer uit dan we ons eigenlijk kunnen permitteren. Het Nibud geeft consumenten tips om financieel niet in de knel te raken.



Bijna twee miljoen mensen kijken iedere zondag naar het succesvolle NPO-programma Maestro. Jurylid Dominic Seldis komt vertellen over de aanstaande finale tussen Monic Hendrickx en Lucas Hamming, maar ook over zijn eerste eigen theatershow.



Verder bespreken we de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Valencia na met oud-speler van beide clubs Hedwiges Maduro. Tot slot hebben we contact met verslaggevers Yelle Tieleman, Edwin van der Aa en Koen Voskuil over hun laatste nieuws.