Deel appeloogst mislukt, frustratie onder telers: hét bestrijdingsmiddel tegen bloesemkever is verboden

Onur K. gaat levenslang de cel in voor gezins­moord: ‘Hij had een bizar, monster­lijk plan’

Onur K. (36) uit Etten-Leur heeft een levenslange celstraf gekregen voor het doden van zijn vrouw (31), zijn moeder (65) en zijn twee kinderen (2 en 6) in Etten-Leur in 2020. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde hem dinsdag in hoger beroep voor doodslag op zijn vrouw en de moord op zijn kinderen en moeder.