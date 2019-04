Deel blokkeerfriezen hoeft geen DNA af te staan

Mannen met bivakmut­sen overvallen gezin, vader mishandeld

13:21 Een gezin in het Noord-Brabantse dorp Spoordonk is slachtoffer geworden van een gewapende overval door vier mannen met bivakmutsen op. De vader van het gezin werd mishandeld en liep een hersenschudding en kneuzingen in zijn gezicht op, maakte de politie vandaag bekend. De man moest in het ziekenhuis worden behandeld.