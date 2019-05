Deel misbruik Schaarsbergen mogelijk verjaard

De aangiftes van misbruik van drie militairen op de kazerne in Schaarsbergen zijn mogelijk deels verjaard. Het OM stuurde de beschuldigde militairen pas afgelopen maart de dagvaarding. De incidenten zouden zich hebben afgespeeld in 2013.

De verjaringstermijn is voor veel beschuldigingen zoals aanranding en bedreiging, zes jaar. Er was al wel eerder via e-mail aangegeven dat de militairen vervolgd zouden worden, maar het OM stuurde de officiële dagvaarding pas op 20 maart 2019. Dat betekent dat alle aantijgingen die voor 20 maart 2013 zouden zijn gepleegd niet vervolgd kunnen worden, zo oordeelde de rechter donderdag bij de start van het proces.

De verjaring heeft mogelijk grote consequenties voor de zwaarste beschuldiging van aanranding die ergens tussen 18 maart en 22 maart zou zijn gepleegd. De mortiergroep was toen op een oefening in het Duitse Münster en drie militairen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het zogenoemde ‘drie man tillen‘. Bij dit incident houden twee militairen een ander vast, waarna een derde zijn billen in het gezicht van het slachtoffer drukt. Twee militairen zeggen dat dit hen is overkomen en deden daarvan aangifte.

De beschuldigde militairen ontkennen dat ze zich hieraan schuldig hebben gemaakt en doen het verhaal af als onzin. Vooral ook omdat er steeds wisselend wordt verklaard over wie dit nu precies zou hebben gedaan. Er worden meerdere namen genoemd. ,,Als je het zo’n ingrijpende gebeurtenis vindt, moet je wel consistent zijn en dat zijn ze niet’’, zegt een verdachte.

Toffe peer

De man die zijn billen in het gezicht van de twee slachtoffers zou hebben gedrukt snapt niet dat hij hiervan wordt beschuldigd. Vooral omdat de slachtoffers ook verklaren dat ze hem een toffe peer vinden. ,,Ik denk dat deze jongens er financieel beter van willen worden’’, vermoedt hij.

De vijf militairen die terecht stonden, ontkennen ook de andere beschuldigingen, zoals het mishandelen en bedreigen met een pistool van een van de andere slachtoffers. Ook de vernederingen en pesterijen ontkennen ze.

De compagniescommandant die op zitting kwam getuigen op verzoek van de advocaten, nam het voor de jongens op. Ook hij herkende zich niet in de beschuldigingen die nu naar buiten zijn gekomen. De commandant deed in 2013 zelf aangifte toen een van de slachtoffers zich bij hem meldde dat hij onheus werd bejegend. Hij vertelde dat er onder de douche tegen hem was geürineerd en dat hij te lange wachtdiensten moest draaien. Ook meldde hij dat ‘twee andere slachtoffers een vinger in hun kont zouden hebben gekregen’.

Er is toen een intern onderzoek gekomen. De mishandeling en bedreigingen noemde hij toen echter niet. Dat kwam pas bij zijn aangifte in 2017 en later in de media. ,,Ik kon mij niet herkennen in het beeld wat zij in de media schetsten’’, zegt de compagniescommandant.