Deel politietop moet weg, Landelijke Eenheid wordt opgesplitst

parlementaire enquête Jorritsma herinnert zich niet alles, maar weet wel: ‘Zelf aantonen mijnbouw­scha­de was in belang burger’

Dat gedupeerden van gas- of oliewinning jarenlang zelf moesten bewijzen dat ze schade aan hun huis hadden was in het belang van die burgers zelf. Dat verklaarde oud-minister Annemarie Jorritsma vanmiddag tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

29 juni