Deel station Eindhoven afgezet, geen explosief in verdacht pakketje

Een politiewoordvoerster zegt dat de melding over het pakketje rond 01.00 uur werd gedaan door medewerkers van spoorbeheerder ProRail. ,,Omdat het er verdacht uitzag, is besloten het gebied af te zetten en Team Explosieven Verkenning in te schakelen.’’ De taxi’s bij het station werden weggehaald. Reizigers waren er niet meer, omdat even daarvoor volgens haar de laatste trein was aangekomen.