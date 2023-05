Deelname arbeidsmarkt op recordhoogte, vooral 45-plussers lijken meer te zijn gaan werken

Het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt was afgelopen jaar het laagst, sinds het begin van de metingen tien jaar terug. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2022 behoorde een kwart van alle Nederlanders van 15 tot 75 jaar niet tot de beroepsbevolking, tegen dik dertig procent in 2003.

Het gaat in totaal om ruim 3,3 miljoen personen die vorig jaar niet deelnamen op de arbeidsmarkt. Zij hadden geen betaald werk en waren daar ook niet op korte termijn naar op zoek of voor beschikbaar. Veelal gaat het om mensen die gepensioneerd zijn of niet meer werken vanwege ouderdom. Maar ook ziekte, zorg of een opleiding worden als reden genoemd.

De niet-beroepsbevolking slinkt al langere tijd in fases maar nam afgelopen jaar nog een extra duik. In de economisch voorspoedige periode van 2007 en 2008 was er ook al een sterke daling. Tot 2018 schommelde het percentage tussen de 27 en 28 procent, waarna weer een daling inzette. Die stokte in de coronajaren 2020 en 2021. In 2022 liep het aandeel buiten de beroepsbevolking terug van 27 naar 25 procent.

Vooral 45-plussers meer aan het werk

Vooral 45-plussers lijken meer te zijn gaan werken. Bij vrouwen van 45 tot 75 jaar nam het aandeel mensen buiten de beroepsbevolking sterk af (van 59 procent in 2003 naar 43 procent in 2022). Dit is een grotere daling dan bij mannen van die leeftijd (van 40 naar 32 procent). Mensen die vanwege pensioen of hoge leeftijd niet meer op zoek zijn naar betaald werk vormen verreweg de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking (in 2022: 1,6 miljoen mensen), maar hun aandeel slinkt dus wel.

Dat komt onder meer doordat prepensioenregelingen als de VUT zijn afgeschaft en dat de AOW-leeftijd is verhoogd, schrijft het CBS. Toen deze in 2015 werd verhoogd naar 65 jaar en drie maanden maakte gemiddeld 82 procent van de 65-jarigen geen deel uit van de beroepsbevolking. In 2018, toen de AOW-leeftijd naar 66 was gestegen, daalde percentage 65-jarigen buiten de beroepsbevolking naar 64.

Niet kunnen deelnemen

Naast leeftijd zijn ziekte en arbeidsongeschiktheid veel voorkomende redenen voor het niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. In 2022 ging het om 785.000 personen die vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid niet zochten en/of niet beschikbaar waren. Een andere reden is het volgen van een studie. Dat aandeel daalde in 2022 naar 324.000, tegen 359.000 in het jaar ervoor.

