Deelnemer Vierdaagse met ‘hoge nood’ steelt mobiel uit huis van Marijke

Zo warm wordt het de komende dagen in jouw vakantie­land

Komend weekend beginnen ook de schoolvakanties voor regio noord en daarmee hebben alle regio’s in Nederland zomervakantie. In het zuiden van Europa blijft het heet, maar in de landen om Nederland heen is het een stuk wisselvalliger en beduidend minder warm, meldt Weeronline.