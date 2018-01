Deelnemers PostcodeKanjer in één klap multimiljonair

Eastermar was jarenlang de woonplaats van het wereldberoemde Friese topmodel Doutzen Kroes (32), die in het plaatsje werd geboren. Zij verkocht haar vrijstaande woning in het dorp in 2013. Kroes' moeder Geartsje, die met kerst nog bezoek kreeg van Doutzen en haar zus Rens, woont nog wel in het dorp. Zij valt vanavond dus in de prijzen.



Postcode Loterij-deelnemers in Friesland hadden in 2017 al vaker geluk. Zo viel in Sloten afgelopen augustus een prijs van twee miljoen euro. In april verdeelden thuiswinnaars van Postcode Loterij Miljoenenjacht in Scharnegoutum al ruim 1,1 miljoen euro.