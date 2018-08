'Defensie betaalt alle advocatenkosten van Marco Kroon'

Zaak Rosmalense flatmoord heropend, oude bloedspo­ren opnieuw onderzocht

14 augustus Vanwege groeiende twijfels over de veroordeling voor de zogenoemde Rosmalense flatmoord in 2000 is het onderzoek naar de oude zaak heropend. Aangespoord door de Bossche advocaat Pieter van der Kruijs worden oude bloedsporen opnieuw onderzocht.