Defensie en politie zoeken samen 35.000 nieuwe agenten en militairen

Ook willen ze het gemakkelijker maken om over te stappen van de ene naar de andere organisatie. Zo willen ze een aantrekkelijker carrièreperspectief bieden. ,,Bij ons blijft maar een klein deel tot de pensioenleeftijd. Defensie moet relatief jong blijven omdat het werk belastend is", licht Bauer de samenwerking toe in Trouw . ,,De groepen die weggaan, halverwege de twintig en rond de 35, zijn voor de politie interessante kandidaten."

Beide organisaties willen ook vaker moeilijk te vinden gespecialiseerd personeel uitwisselen, zoals cyberspecialisten. ,,Je moet elkaar helpen", zegt Akerboom in de krant. Defensie wil ook kandidaten werven die niet voldoen aan het traditionele beeld van de militair, aldus Bauer. ,,We gaan de eis deels versoepelen dat al ons personeel topfit moet zijn. Voor iemand die de strijd voert vanachter een beeldscherm in Nederland, gelden andere eisen dan iemand die naar een missiegebied gaat. Ook het type mensen is anders. In de fysieke defensiewereld is de groep erg belangrijk. Maar specialisten in de cyberwereld voelen zich vaak wat meer op hun gemak als individu.’’