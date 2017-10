Defensie: Mariniers kaping handelden niet onrechtmatig

Parijs durft dit bouwkundige standje uit Nederland niet aan

18:39 Twee Lego-figuren die het op z'n hondjes doen? Een mens dat seks heeft met een dier? Of gewoon een enorme blokkendoos? Domestikator, een kunstwerk van Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout, is wat het Louvre betreft voor iets te veel interpretaties vatbaar. Het museum weert daarom het 'seksueel geladen' object. Maar: eind maart is het wel te bekijken in onze eigen hoofdstad.